“No dejaremos de buscarlo”: Gobierno activa operativo por joven arrastrado por un río en Tarija

El Gobierno nacional activó un operativo especial de búsqueda y rescate tras el pedido desesperado de una familia tarijeña, luego de que Adrián Gutiérrez, de 34 años, fuera arrastrado por el río Camacho, en el departamento de Tarija, el pasado domingo 25 de enero.

Por instrucción del presidente Rodrigo Paz, los ministerios de Obras Públicas y Defensa, junto al Viceministerio de Defensa Civil, desplegaron recursos humanos y logísticos para intensificar las labores de rastrillaje en la zona.

El clamor de la familia se hizo viral en redes sociales, luego de que la esposa de Adrián difundiera un video cargado de dolor.

“Pedirle al Presidente, a los ministros, por favor, que puedan ayudarme a encontrar a mi esposo en Tarija, en el río Camacho. Ya hemos buscado tres días y no lo encontramos desde el día domingo”, expresó entre lágrimas.

Gobierno activa operativo especial por joven arrastrado por un río en Tarija. Foto Ministerio de Obras Públicas y Vivienda

Refuerzan el rastrillaje

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en coordinación con el ministro de Defensa, Raúl Marcelo Salinas, y el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, informó que este jueves se sumaron 10 especialistas a las tareas de búsqueda. No se descarta el envío de más efectivos desde Santa Cruz, de ser necesario.

En el operativo también participan efectivos de la Policía Boliviana, el Grupo Voluntario de Salvamento Bolivia SAR del Sur, Bomberos Voluntarios, familiares y comunarios de la provincia Uriondo, quienes recorren incansablemente las riberas del río.

Durante el rastrillaje, Elvio Gutiérrez, padre del joven desaparecido, agradeció el respaldo recibido.

“Estoy viendo que hay bastante apoyo. Hay brigadas por más arriba”, señaló mientras caminaba por las orillas del río Camacho.

Según el reporte del grupo SAR-FAB del Sur, hasta el momento solo se lograron encontrar las pertenencias del joven, lo que mantiene viva la esperanza, pero también la angustia de la familia.

El dolor de la familia

La tragedia ha unido a familiares, comunidades e instituciones. Shirley Castillo, tía de Adrián, expresó su agradecimiento:

“Su madre, su hijita, su esposa estamos aquí reunidas para agradecer a todas las personas que nos están colaborando en todos los sentidos: logística, víveres, búsqueda y rastrillaje. También a las instituciones y comunidades que nos apoyan”.

El ministro Zamora instruyó que la búsqueda no se detenga hasta dar con el paradero de Adrián, quien lleva cuatro días desaparecido, mientras la familia aguarda noticias con profunda desesperación.

