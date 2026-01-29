“Trajimos Bolivia al mundo”: canciller destaca presencia del país en foro de la CAF

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo Carrasco, destacó la participación de Bolivia en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF en Panamá, evento que permitió mostrar al país ante el mundo y consolidar una intensa agenda diplomática y económica.

“Hemos traído Bolivia al mundo en este espacio. Y un aspecto que no es menor es el conjunto de reuniones bilaterales que se han sostenido”, afirmó el canciller, al resaltar especialmente los encuentros con Brasil.

Aramayo subrayó que las reuniones con el canciller brasileño Mauro Vieira consolidan un diálogo permanente entre ambos países. “Esta es nuestra tercera reunión, y la agenda de desafíos que planteó el canciller Vieira fue no solo ratificada, sino ampliada por el presidente Lula”, explicó.

El jefe de la diplomacia boliviana también destacó el discurso del presidente Rodrigo Paz durante el acto inaugural del foro, el cual —dijo— fue ampliamente valorado por su enfoque integrador y regional.

“Fue un mensaje que renueva liderazgo y visión. Mientras en otros escenarios globales se habló de ruptura del orden mundial, aquí se habló de hermandad regional, de la necesidad de una Latinoamérica unida para enfrentar los desafíos regionales y globales, poniendo siempre en el centro el bienestar de la gente”, sostuvo Aramayo.

Otro de los puntos que resaltó fue la presencia de Bolivia con su sector empresarial, lo que despertó un alto interés entre delegaciones y representantes internacionales.

“El stand de Bolivia generó una gran expectativa. Hubo presencia de empresarios, dignatarios de Estado y delegaciones internacionales. El presidente lo resumió bien: estamos llevando el mundo a Bolivia”, afirmó.

El canciller agradeció además el buen recibimiento del país en la región, señalando que la primera jornada del foro evidenció cercanía entre los pueblos y abrió puertas para la colaboración, cooperación y reactivación económica.

“El desafío es relacionarnos más allá de nuestro vecindario inmediato. Panamá se convierte en una puerta estratégica para que Bolivia aproveche oportunidades comerciales y de servicios, fundamentales para la reactivación económica”, indicó.

La delegación boliviana desarrollará una agenda específica destinada a mostrar el proceso de transformación política y económica del país, así como las reformas orientadas a atraer inversiones, corregir desequilibrios macroeconómicos y reinsertar a Bolivia en la agenda regional.

Asimismo, empresarios y líderes de cámaras sectoriales y exportadores bolivianos participarán en la Rueda de Negocios “América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global”, donde se buscarán alianzas con empresas de más de 70 países. Bolivia también contará con un stand país que exhibirá información sectorial, oportunidades de inversión y oferta de productos nacionales.

El Foro incluye conferencias magistrales, debates de alto nivel, espacios de networking y reuniones multilaterales, con expertos internacionales que analizan los principales cambios en energía, sistemas productivos, finanzas sostenibles y digitalización.

