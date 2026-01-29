TEMAS DE HOY:
Caso maletas Narcotráfico Menor da a luz

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Lula y Paz hablan sobre infraestructura y combate al crimen en su primera reunión juntos

Los mandatarios conversaron en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe sobre rutas para la "integración sudamericana" y "alternativas" para que Bolivia tenga acceso a puertos desde donde exportar su producción, según un comunicado del Gobierno brasileño.

EFE

29/01/2026 7:17

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Bolivia, Rodrigo Paz. Foto: CAF
Panamá

Escuchar esta nota

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Bolivia, Rodrigo Paz, se reunieron por primera vez este miércoles en Ciudad de Panamá y hablaron sobre grandes obras de infraestructura y el combate al crimen organizado.

Los mandatarios conversaron en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe sobre rutas para la "integración sudamericana" y "alternativas" para que Bolivia tenga acceso a puertos desde donde exportar su producción, según un comunicado del Gobierno brasileño.

Además, trataron de la "retomada" de los diálogos en el área energética y de iniciativas conjuntas para luchar contra el crimen organizado en la Amazonía, región donde ambos países comparten frontera y en la que ha habido un auge reciente de actividades ilícitas, como la minería ilegal.

Por último, Lula invitó a Paz, quien tomó posesión en noviembre, a realizar una visita a Brasil en el primer semestre del año, con la participación de empresarios.

Tras la victoria electoral del político de centroderecha, el presidente brasileño lo felicitó y dijo que el país andino era un "socio fundamental" de Brasil en la construcción de una América Latina "más integrada, justa y solidaria".

Bolivia se encuentra en proceso de adhesión al Mercosur, el bloque comercial formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay y que recientemente firmó un acuerdo histórico con la Unión Europea. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD