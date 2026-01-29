Lula y Paz hablan sobre infraestructura y combate al crimen en su primera reunión juntos

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Bolivia, Rodrigo Paz, se reunieron por primera vez este miércoles en Ciudad de Panamá y hablaron sobre grandes obras de infraestructura y el combate al crimen organizado.

Los mandatarios conversaron en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe sobre rutas para la "integración sudamericana" y "alternativas" para que Bolivia tenga acceso a puertos desde donde exportar su producción, según un comunicado del Gobierno brasileño.

Además, trataron de la "retomada" de los diálogos en el área energética y de iniciativas conjuntas para luchar contra el crimen organizado en la Amazonía, región donde ambos países comparten frontera y en la que ha habido un auge reciente de actividades ilícitas, como la minería ilegal.

Por último, Lula invitó a Paz, quien tomó posesión en noviembre, a realizar una visita a Brasil en el primer semestre del año, con la participación de empresarios.

Tras la victoria electoral del político de centroderecha, el presidente brasileño lo felicitó y dijo que el país andino era un "socio fundamental" de Brasil en la construcción de una América Latina "más integrada, justa y solidaria".

Bolivia se encuentra en proceso de adhesión al Mercosur, el bloque comercial formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay y que recientemente firmó un acuerdo histórico con la Unión Europea.

Mira la programación en Red Uno Play