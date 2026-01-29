Edmand Lara participará en sesiones del Parlamento Andino en Panamá

El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edmand Lara Montaño participará en el próximo período de sesiones del Parlamento Andino, en Panamá, en representación oficial del país, hasta el 31 de enero.

La autoridad asistirá al encuentro tras recibir una invitación formal de la Secretaría General del Parlamento Andino, organismo regional que integra a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Durante las sesiones, los parlamentarios supraestatales bolivianos asumirán oficialmente sus cargos, en un acto considerado de alta relevancia política e institucional para la región.

La presencia del vicepresidente busca fortalecer los lazos de integración regional, reafirmar el compromiso de Bolivia con los procesos andinos y promover el diálogo político y la cooperación entre los Estados miembros.

A través de sus redes sociales, Lara confirmó su viaje y destacó el carácter oficial de la invitación.

“El día jueves, prácticamente muy temprano, estamos viajando a Panamá en representación del Estado. He sido formalmente invitado”, escribió.

A través de un comunicado, Vicepresidencia precisó que esta participación internacional se realiza conforme a la normativa vigente, y que el vicepresidente continúa ejerciendo plenamente sus atribuciones como autoridad del Estado y titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El Parlamento Andino, creado en el marco del Acuerdo de Cartagena, es el órgano encargado de debatir, proponer y aprobar iniciativas orientadas al desarrollo, la integración y el bienestar de los pueblos de la región andina.

