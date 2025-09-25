Delincuentes simulan ser pasajeros y asaltan en micros del centro cruceño

La inseguridad vuelve a golpear a los usuarios del transporte público en el centro de la ciudad. Una pareja de antisociales, fingiendo ser pasajeros, logró robarle la mochila a una joven a plena luz del día.

Según los testigos, el varón subió al micro como cualquier pasajero, mientras que su cómplice, una mujer, fingía dificultad para subir, obligando al chofer a permanecer estacionado. En ese breve lapso, el hombre robó la mochila de una joven y descendió apresuradamente.

La víctima, al notar el robo, bajó entre gritos para intentar recuperar sus pertenencias, pero fue amenazada con un objeto punzocortante por un tercer cómplice que apareció caminando, obligándola a volver al vehículo por miedo a ser herida.

Inseguridad constante

En entrevista con medios locales, Segundo Ricaldi, dirigente del Transporte Urbano en Santa Cruz, confirmó que estos hechos delictivos son frecuentes y que los delincuentes actúan en grupos. “Siempre han actuado de esa manera, subiendo a los micros y asaltando a las amas de casa, estudiantes y pasajeros. No es la primera vez”, declaró.

Ricaldi señaló que ya se han realizado denuncias ante el Comando Departamental y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), pero considera que la respuesta policial ha sido insuficiente.

“La policía solo mira, no actúa. Y mientras tanto, estos maleantes siguen robando. Están en el centro, en el casco viejo, y todos los días hacen lo mismo, especialmente desde las 7 de la noche”, advirtió.

Ante la falta de respuestas efectivas, el dirigente recomendó a los pasajeros tomar precauciones al momento de utilizar el transporte público: “Aconsejamos a los usuarios no sacar sus celulares ni mostrar objetos de valor mientras están en el micro, especialmente en zonas críticas como la Uruguay o el avión pirata”, dijo.

