Rodrigo Paz promete respaldo a la producción y a la autonomía cruceña en su aniversario

En el marco de los actos por el aniversario de Santa Cruz, el candidato presidencial Rodrigo Paz reafirmó su compromiso con la región, destacando su papel como motor productivo del país y como vanguardia del proceso autonómico.

El candidato informó que ya se han adelantado gestiones ante organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se planteó la construcción de la carretera Cotoca – Santa Rosa de la Mina, un proyecto estratégico destinado a potenciar el flujo agroindustrial de la zona.

“Ya hemos adelantado algunas cosas para el futuro de Santa Cruz, en el Banco Interamericano hemos hablado de la carretera Cotoca – Santa Rosa la Mina como un proyecto a desarrollarse por la cantidad de agroindustria que pasa por esas carreteras. También quiero felicitar la vanguardia cruceña como proceso autonómico, porque no solo es industria y desarrollo productivo, sino también autonomía, que es central para Bolivia”, señaló Paz en conferencia de prensa.

Durante su declaración, el candidato subrayó que la producción debe ser el eje central del desarrollo nacional, apostando por eliminar las trabas burocráticas del llamado “Estado tranca”.

“Bolivia necesita producir, producir. Nuestra propuesta respalda la producción y también las autonomías del 50-50. Si algo ha demostrado Santa Cruz es ser tierra de oportunidades, y hoy esas oportunidades no son solo de Bolivia, sino del mundo”, manifestó.

Asimismo, se comprometió a fortalecer con políticas claras a todos los sectores productivos, incluyendo a gremiales, cuentapropistas, transportistas, comerciantes y artesanos, resaltando que “la bandera del desarrollo y de la visión del futuro pasa por Santa Cruz, pero también por muchas regiones del país”.

Paz concluyó su mensaje garantizando que, de recibir el respaldo del pueblo boliviano, Santa Cruz contará con todo su apoyo para consolidarse como el centro de oportunidades y proyección internacional de Bolivia.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play