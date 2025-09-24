Evo dice que detención por narcotráfico de su exviceministro es un caso "montado"

El expresidente Evo Morales dijo este miércoles que la aprehensión del exviceministro antidrogas, Felipe Cáceres es un plan montado del gobierno junto a su exasesor de campaña, el peruano Walter Chávez y el candidato a la presidencia Jorge Quiroga, con el único objetivo de tapar hechos de corrupción como el caso Botrading.

Morales afirmó, en una entrevista realizada en la radio Kawsachun Coca, que la poza de maceración encontrada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) no se encontraría en el terreno de Cáceres, sino muchos metros más allá.

“Me dicen que se ha informado desde arriba, que, Walter Chávez, el peruano, junto con Tuto Quiroga, junto por supuesto con el gobierno y la nueva derecha, hacen este plan de sembrar (pruebas) a cercanos de Evo Morales ¿Qué más no aparecerá? ¿Qué más no inventarán? Esto están inventando para tapar este escandaloso caso de la familia Arce”, dijo Morales.

El expresidente dijo que horas antes de la aprehensión de Cáceres un abogado le habría anunciado que lo detendrían, por lo que trató de comunicarse con su exzar antidrogas para alertarlo, pero no pudo entablar comunicación.

