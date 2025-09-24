Bolívar va por la hazaña en Brasil ante Mineiro para avanzar a semifinales de la Sudamericana

La ilusión celeste sigue intacta. Bolívar visitará esta noche a Atlético Mineiro en el estadio Arena MRV, donde ambos equipos se medirán por un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 18:00 y será dirigido por el árbitro Facundo Tello.

El partido de ida, disputado en La Paz, terminó con un vibrante empate 2-2, resultado que dejó abierta la serie y con promesa de un choque de alto voltaje en Brasil. Los bolivianos llegan invictos en las fases eliminatorias del torneo, tras superar con autoridad a Palestino y Cienciano en rondas anteriores.

Atlético Mineiro, por su parte, tuvo un recorrido más ajustado, debiendo resolver una clasificación por penales frente a Bucaramanga en la ronda de playoffs, aunque luego se mostró firme frente a Godoy Cruz en octavos de final.

Con planteles equilibrados y antecedentes parejos, el duelo de esta noche se perfila como decisivo: solo uno de los dos dará el paso a la antesala de la gran final continental.

Mira la programación en Red Uno Play