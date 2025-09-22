TEMAS DE HOY:
exfuncionario Avalancha humana en Oruro Inseguridad

20ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Ley obliga a las autoridades a no salir del país por tres meses tras concluir su mandato

La finalidad de la Ley es asegurar que las autoridades salientes entreguen toda la información necesaria a las autoridades entrantes, garantizando transparencia, continuidad en la gestión pública. 

Hans Franco

22/09/2025 10:25

Foto: Ley obliga autoridades salientes no dejar el país por tres meses
La Paz

Escuchar esta nota

La Ley 1352 del 14 de octubre de 2020, establece la Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales Autónomas, cuyo objetivo es garantizar que las autoridades salientes permanezcan en el país durante un lapso de tres meses tras concluir su mandato o ser destituidas, con el fin de rendir los informes correspondientes y precautelar los intereses del Estado.

De acuerdo con el Artículo 1, la norma establece que esta obligación alcanza a la presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente, ministras y ministros de Estado, Asambleístas Nacionales, Gobernadoras y Gobernadores, alcaldesas y alcaldes, Asambleístas Departamentales, concejales Municipales, además de las Máximas Autoridades Ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

La finalidad de la Ley, detallada en el Artículo 2, es asegurar que las autoridades salientes entreguen toda la información necesaria a las autoridades entrantes, garantizando transparencia, continuidad en la gestión pública y evitando posibles actos de corrupción e impunidad.

Asimismo, el Artículo 4 señala que quienes incumplan esta disposición serán responsables penalmente. Para asegurar su cumplimiento, la Contraloría General del Estado remitirá a la Dirección General de Migración el listado de las autoridades obligadas a permanecer en el territorio nacional, tal como establece la disposición final única.

Mire la ley 1352: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD