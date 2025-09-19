Gobierno dice que incremento de “autos chutos” es por anuncios electorales

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, alertó que el incremento del ingreso de vehículos indocumentados al país, conocidos como “autos chutos”, está relacionado en parte con los anuncios de algunos partidos políticos que, en el marco de la actual contienda electoral, plantearon su posible legalización.

Según la autoridad, este tipo de mensajes ha generado un “efecto negativo” en la población, alentando la internación irregular de motorizados.

“No es que no se haga nada (contra los autos chutos), sin embargo, es fundamental señalar que desde la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen se ha estado interviniendo y aprehendiendo a personas que se dedican no solo a esta comercialización de placas clonadas, sino también a gestionar distintos trámites”, afirmó Ríos.

El ministro explicó que la problemática debe ser enfrentada de manera integral y coordinada, involucrando al Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, la Policía Boliviana y también a las autoridades de Chile, país desde donde se generan varias de las actividades ilícitas vinculadas al tráfico de motorizados hacia Bolivia.

Asimismo, subrayó que, además de las acciones policiales y operativas, se requiere responsabilidad política por parte de las organizaciones que participan en el proceso electoral.

“Debemos ser conscientes de que los anuncios de uno de los partidos en esta contienda electoral han generado ese efecto negativo sobre el comportamiento de las personas respecto a la mayor internación de vehículos indocumentados”, precisó.

Ríos reiteró el compromiso del Gobierno de continuar con las acciones de control y lucha contra el contrabando y advirtió que se reforzarán los operativos en frontera para frenar el ingreso irregular de vehículos.

