Liga de Quito del boliviano Villamil y Palmeiras de Brasil, pisan duro camino a semifinales de Libertadores

Palmeiras y Liga de Quito consiguieron triunfos contundentes en los partidos de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores y allanaron el terreno para instalarse en semifinales.

Racing, por su parte, tendrá que confirmar en casa la ventaja por la mínima diferencia que sacó en los pagos del Vélez Sarsfield en el duelo entre equipos argentinos y Flamengo hacer lo mismo en su visita al aguerrido Estudiantes de La Plata.

Este es el panorama de los cuatro encuentros que abrieron la fase de cuartos:

1-2. Palmeiras le dañó la fiesta a River Plate

La fiesta que preparó River Plate en el Monumental de Buenos Aires, la disfrutó Palmeiras con un baile en el primer tiempo que le bastó para llevarse el triunfo por 1-2 el miércoles en la ida de los cuartos de final.

El baile del equipo brasileño comenzó a los cinco minutos de juego cuando el paraguayo Gustavo Gómez mandó la pelota al fondo de la red con un cabezazo certero después de saltar solitario delante del punto penalti, mientras los defensas de River estaban amontonados sin saber qué hacer ni a quién marcar.

Quizás el cambio de esquema para aplicar un 3-5-2 le hizo sentirse inseguro, porque a los 41 minutos el visitante aumentó la cuenta con una definición de alta calidad técnica de Vítor Roque.

River movió sus fichas en el segundo tiempo y dio ingreso a cinco jugadores, entre ellos los colombianos Juan Fernando Quintero y Miguel Borja y el defensa Lucas Martínez Quarta, quien descontó a los 89 minutos con un bombazo desde fuera del área.

Y pese a guapear, no pudo evitar el triunfo de Palmeiras, que supo administrar la ventaja y se confirmó como favorito no solo para avanzar a semifinales el 24 de septiembre, sino para levantar el trofeo de campeón.

2-0. Sao Paulo no puede en la Casa Blanca

La visita a la Casa Blanca resultó lamentable este jueves para Sao Paulo, cuya defensa se fisuró a los 14 minutos con Bryan Ramírez y se rompió en el 78 por culpa de Michael Estrada, goles que dejan a Liga de Quito con un 2-0 para definir esta llave de cuartos de final el 25 de septiembre en el Morumbi.

El equipo del argentino Hernán Crespo hasta comenzó bien en el partido. El defensa venezolano Nahuel Ferraresi pudo inclinar la balanza a los 7 minutos gracias a una asistencia de lateral zurdo Enzo Díaz.

Otro argentino, el centrocampista Emiliano Rigoni, también se mostró muy activo frente a la portería de Gonzalo Valle, pero todo se fue al traste cuando el defensa uruguayo Gian Franco Allala envió un pase profundo que Ramírez capitalizó, pese al vuelo de Rafael.

El segundo tiempo planteó el drama entre un equipo visitante que quiso, insistió y no pudo, y uno local al mando de brasileño Tiago Nunes que evitó el desgaste, se resguardó, jugó con la necesidad del rival, aprovechó el error, facturó con Estrada, que apenas llevaba 7 minutos en la cancha y ahora espera que la buena renta le alcance para matricularse en semis.

2-1. Flamengo termina con sufrimiento ante Estudiantes

Dieciséis segundos le bastaron al Flamengo este jueves para allanar el camino hacia las semifinales cuando Pedro anotó el 1-0 y se hizo inalcanzable con un segundo gol a los 8 minutos de Varela ante un Estudiantes de La Plata que aunque reprobó, al perder por 2-1 en la ida en el Maracaná, lo hizo sufrir al final del partido.

Aunque Estudiantes descontó en el minuto 90 con Guido Carrillo, que aprovechó un rebote dentro del área para batir al argentino Agustín Rossi, le hizo falta una mayor ambición para hacerle frente al Flamengo.

El 'Fla' terminó con 10 hombres por la expulsión por doble amarilla del delantero ecuatoriano Gonzalo Plata en el minuto 82 y Estudiantes intentará superar esta prueba en casa el 25 de septiembre y darle la vuelta al resultado.

0-1. Racing, de 'Maravilla' ante Vélez

La conexión entre el extremo zurdo Santiago Solari y el lateral derecho Facundo Mura se encendió el martes a los 53 minutos en el José Amalfitani de Vélez y el punta Adrián 'Maravilla' Martínez apareció para sellar con un puntazo el triunfo de Racing por 0-1.

La superioridad del campeón de la Copa Sudamericana de 2024 se sentía en el duelo argentino de ida de los cuartos de final desde los 43 minutos, cuando el central Lisandro Magallán dejó con diez al equipo local al recibir la segunda tarjeta amarilla. La primera, por discutir con 'Maravilla' en el 34, y la segunda por golpear al mediocentro Juan Ignacio Nardoni.

La suerte pareció dar la espalda al Fortín, pues en un intervalo de apenas 16 segundos el ariete uruguayo Michael Santos tuvo dos oportunidades de gol en el primer tiempo. Y en el minuto 63, el VAR despojó a Aaron Quiróz del gol que pudo dejar todo igual.

La Academia, dirigida por Gustavo Costas, tendrá este 23 de septiembre dos ventajas de cara al partido de vuelta: los 3 puntos en las alforjas y la de jugar en casa, el estadio Presidente Perón de la ciudad de Avellaneda. Pero Guillermo Barros Schelotto y sus pupilos creen que la serie sigue abierta.

