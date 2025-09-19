Nicole, Deivyd o “la llama que llama”… ¿Quién será el primero en ingresar a Expocruz 2025?

La espera terminó. Esta tarde, a partir de las 17:00, se abren oficialmente las puertas de Expocruz 2025, y la emoción se siente desde ya en los alrededores del predio ferial. Sin embargo, la historia más llamativa no ocurre dentro, sino afuera, donde varios asistentes llevan días haciendo fila para ser los primeros en ingresar.

Nicole y Deivyd, los dos primeros en llegar, llevan más de dos semanas acampando en el lugar. Ambos han soportado noches frías, sol intenso y hasta lluvias, todo con un solo objetivo: ser los primeros en entrar a la feria más importante del país.

“Este día me levanto con mucha energía por todo el apoyo que he recibido. Esto es por ustedes, por toda la gente que me ha apoyado”, expresó Deibyd, quien además está acompañado de su perrita “Fufiña”, que según él, será la primera mascota en entrar este año a la Expo.

Por su parte, Nicole, oriunda de Camiri, también está lista para hacer historia. “Ya tengo la ropa que voy a lucir hoy día. Estoy con ansias, esperando a mi hijita para ingresar”, contó emocionada.

La sorpresa llegó cuando una nueva figura apareció en la fila: “La llama que llama”, quien también decidió pasar la noche acampando frente a Expocruz.

“Es mi primera vez en la feria. Quería que fuera especial, así que me vine con disfraz y todo. Estoy emocionada y vine con mi familia para disfrutar”, expresó la joven detrás del disfraz.

Aunque todos los presentes comparten la ilusión de ingresar primero, la decisión final quedará en manos de la organización de ExpoCruz 2025, quienes este año deberán definir si uno, dos o más de estos fieles asistentes se llevan el honor de ser los primeros en ingresar.

