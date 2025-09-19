TEMAS DE HOY:
Tendencias

Shakira sigue facturando y lanza su nueva línea de productos para el cabello

Después de tres años de trabajo y pruebas personales, Shakira presentó oficialmente Isima, su nueva línea de productos para el cuidado del cabello rizado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/09/2025 22:50

Mundo

La superestrella colombiana Shakira aterrizó en Ciudad de México para presentar oficialmente 'Isima', su nueva marca de productos para el cuidado del cabello, especialmente diseñada para cabellos rizados.

La cantante explicó que el desarrollo de la línea le tomó tres años de trabajo, pruebas y dedicación, asegurándose de que cada producto cumpliera con los más altos estándares y se adaptara a las necesidades complejas de mujeres latinas.

"Durante tres años aproximadamente fui la conejillo de indias de Isima, yo misma probé todos los productos y me aseguré de contratar a los mejores expertos", dijo.

Shakira destacó que 'Isima' es mucho más que una marca comercial y este lanzamiento coincidió con la última parada de su gira “Las mujeres ya no lloran”. La artista enfatizó que fue ella misma quien probó todos los productos, y que contrató a expertos para garantizar la calidad de la línea.

'Isima' nace como una extensión de la identidad de Shakira, cuyo cabello rizado ha sido un sello distintivo a lo largo de su carrera. A través de esta línea, la cantante busca compartir los secretos de su cuidado capilar y ofrecer soluciones especializadas para quienes, como ella, enfrentan desafíos con sus rizos.

 

