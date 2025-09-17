¡La clienta más inesperada! Una vaca se escapó y terminó deambulando por una librería

Una insólita escena se vivió este lunes en una librería cuando una vaca se escapó y, en su recorrido, decidió entrar al local, causando confusión y risas entre los presentes. El momento, que fue captado por las cámaras de seguridad, rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La vaca, de unos 500 kilos, entró sin previo aviso al local, sorprendiendo a dos clientes que estaban comprando. "Fue un gran susto porque no sabía qué hacer", contó Antonella, la empleada que estaba en ese momento, al programa Arriba Argentinos (eltrece). Sucedió en Entre Ríos, Argentina.

Un tour por la librería

Lejos de salir corriendo, el animal se paseó por la tienda, derribó algunos estantes y salió tan tranquilamente como había entrado, mientras un grupo de hombres la perseguía. La empleada del lugar contó entre risas: "Dio la vuelta por el negocio, anduvo entre las góndolas y salió como si nada. En la cuadra hay tiendas de ropa y un supermercado, pero nos eligió a nosotros". Aunque tiró varios productos, no causó mayores destrozos, reporta TN.

Un final feliz, con multa

Tras recibir el reporte, personal municipal y policial montó un operativo para capturar al animal y evitar un accidente grave en la zona céntrica. "Lo que priorizamos fue que esta vaca no generara ningún accidente", explicó el jefe de Veterinaria Municipal, Julio Gesualdi.

Finalmente, la vaca fue conducida a un tráiler y devuelta a su dueño, quien ahora deberá pagar una multa por tener animales sueltos en la vía pública. Afortunadamente, este insólito suceso terminó sin daños personales.

