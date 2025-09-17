TEMAS DE HOY:
Gobierno presentará el Presupuesto General del Estado 2026 hasta el 31 de octubre

Este instrumento económico-financiero establece los lineamientos de ingresos y gastos del sector público para la siguiente gestión y constituye la principal herramienta de planificación del Gobierno Central.

Hans Franco

17/09/2025 11:21

Foto: Gobierno presentará el PGE 2026 hasta el 31 de octubre
La Paz

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó este miércoles que el Órgano Ejecutivo tiene como plazo máximo el 31 de octubre para remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional el Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, en cumplimiento de la normativa vigente.

“El Presupuesto General del Estado, como ustedes saben, cada año tenemos la obligatoriedad como Gobierno, como Órgano Ejecutivo, de enviarlo hasta el 31 de octubre de cada gestión; así que ese es el límite temporal por el cual el Órgano Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa el presupuesto general del Estado 2026”, señaló Montenegro en conferencia de prensa.

Este instrumento económico-financiero establece los lineamientos de ingresos y gastos del sector público para la siguiente gestión y constituye la principal herramienta de planificación del Gobierno Central, gobernaciones, municipios y universidades públicas.

 

