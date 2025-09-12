¿Impunidad en el caso Botrading?: analista advierte que el dinero 'sustraído' no volverá a Bolivia

La madrugada de este viernes, la Cámara de Diputados aprobó el informe final de la Comisión Legislativa que investigó presuntas irregularidades en el suministro de combustibles por parte de Botrading, subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Sin embargo, especialistas en el área energética alertan que, pese a la investigación, el país difícilmente podrá recuperar el dinero pagado de más.

El analista Germán Richter señaló que los procesos judiciales contra la compañía no prosperarán, debido a que Botrading no es una empresa boliviana, sino que opera como filial con sede en Paraguay.

“A Botrading no van a poder hacer la auditoría porque no es una empresa establecida en Bolivia. Corremos el riesgo de que salgan impunes, que salgan con libertad y no paguen el daño que han hecho al país”, afirmó.

Según los cálculos de Richter, Bolivia pagó un sobreprecio de alrededor del 30% en cada litro de combustible durante cuatro años. Esto se traduce en una pérdida de 3 millones de litros diarios en relación con los costos reales del mercado.

El caso Botrading se suma a denuncias internacionales: la empresa y sus matrices fueron procesadas en otros países de América Latina y en Estados Unidos por corrupción, sobornos y malos manejos. Actualmente, tienen prohibido operar en varias naciones de la región.

Pese a la magnitud del daño económico, Richter enfatizó que no existe posibilidad de recuperar los recursos. “Vamos a saber que nos robaron, sí; vamos a saber cómo y cuánto, pero recuperar el dinero será imposible”, concluyó.

