“Ella dice que no fue él”: Investigan a hijo acusado de abusar de su madre

La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) investiga un caso de presunta violación intrafamiliar en el que un joven de 24 años fue denunciado por su propia madre. El hecho generó conmoción y contradicciones dentro de la misma familia.

Según se conoció, el acusado se entregó de manera voluntaria a la Policía alrededor de las 23:00 horas del jueves y permanece aprehendido en celdas de la Villa Primero de Mayo, a la espera de su declaración informativa ante el Ministerio Público.

Sin embargo, el proceso se ha visto rodeado de versiones contrapuestas. El hermano de la denunciante y tío del joven, manifestó que la propia víctima, desde el hospital donde permanece internada, habría negado que su hijo la haya agredido sexualmente.

“Mi sobrino se entregó tipo 23:00. Queríamos hablar con él, pero no pudimos. Lo que pedimos es que la investigación continúe porque mi hermana dice que no fue abusada por su hijo, aunque omitió información que nos hace sospechar que hay otras personas que le están indicando qué declarar”, señaló el familiar en entrevista con medios locales.

El hombre también reconoció que existen antecedentes de violencia física por parte del hijo contra su madre, pero insistió en que la presunta víctima rechaza la acusación de violación.

“Ella admite que su hijo la golpeaba, pero niega un abuso sexual. Tampoco quiere decir quién le sugirió esa acusación”, agregó.

La mujer continúa hospitalizada y bajo tratamiento médico, mientras la Fiscalía debe determinar en las próximas horas si formaliza cargos contra el joven o amplía la investigación para incluir a otras posibles personas involucradas.

“Estamos a la espera de que nuevamente se tome declaración a mi hermana, porque es necesario esclarecer qué fue lo que realmente sucedió. Si hubo una agresión sexual, queremos saber quiénes fueron los responsables, porque ella insiste en que no fue su hijo”, remarcó el hermano de la víctima.

