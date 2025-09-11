TEMAS DE HOY:
Policial

“Me dejó las tapas de las ollas”: denuncia que su expareja vació su casa mientras se recuperaba de una cirugía

Según relató la víctima a El Mañanero, el acusado aprovechó su ausencia y vulnerabilidad para sustraer bienes acumulados con años de trabajo.

Charles Muñoz Flores

11/09/2025 11:25

Mujer denuncia que su expareja le vació su casa. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hecho insólito ocurrió en la zona de la avenida Final Tres Pasos al Frente, donde Fátima Borges denunció que su expareja, identificado como Erasmo G.S., se llevó prácticamente todas sus pertenencias mientras ella se recuperaba de una intervención médica en casa de su madre.

Según relató la víctima a El Mañanero, el acusado aprovechó su ausencia y vulnerabilidad para sustraer bienes acumulados con años de trabajo. Entre los objetos robados se encuentran una heladera, una cocina, una moto y diversos enseres del hogar, quedándole únicamente su ropa y, según sus palabras, “las tapas de la ollas”.

“Me duele, me duele harto verlo, ver mis cosas, ya no puedo más. Todo se llevó, me dejó solamente mi ropa”, contó Fátima entre lágrimas. La mujer indicó que los bienes sustraídos tienen un valor aproximado de 20.000 bolivianos.

La denuncia ya fue formalizada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), zona Villa Primera de Mayo, y se espera que la Policía pueda dar con el paradero de Garnica Santo. Fátima hace un llamado a la justicia y pide la devolución de sus pertenencias:

“No tengo nada, no puedo ni comer, no puedo ni dormir… ¿cómo me va a dejar así sin nada?”.

 

