Un video nunca antes visto dejó atónitos a legisladores estadounidenses durante una audiencia histórica sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés) en el Congreso.

Las imágenes, reveladas el martes 9 de septiembre de 2025, muestran el momento exacto en que un misil Hellfire disparado por un dron MQ-9 Reaper impacta contra un misterioso objeto esférico luminoso frente a las costas de Yemen, sin lograr derribarlo.

El congresista republicano Eric Burlison de Missouri presentó el material clasificado durante la audiencia del subcomité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes.

“Verán que otro MQ-9 lanzó un misil Hellfire”, explicó Burlison ante los legisladores que observaban con incredulidad. Las imágenes, tomadas desde la cámara térmica del dron el 30 de octubre de 2024, muestran que el objeto continúa su trayectoria de vuelo completamente intacto, incluso después de que el misil impactara.

Lo que hace este incidente extraordinario no es solo la supervivencia del objeto, sino la naturaleza del arma utilizada. Los misiles Hellfire son considerados de alta precisión y destructivos, capaces de eliminar tanques y objetivos fortificados con facilidad. Sin embargo, según los testimonios presentados, el misil aparentemente “rebotó” del objeto, descrito como un “orbe brillante y luminoso” que aceleró a velocidades que desafían cualquier tecnología conocida.

Tres veteranos militares testificaron bajo juramento, describiendo avistamientos de UAP y lo que denominaron una campaña sistemática de encubrimiento por parte de agencias de inteligencia estadounidenses.

Jeremy Corbell, investigador especializado en UAP, calificó el material como “histórico” y destacó un detalle perturbador: antes del ataque, un “orbe” más pequeño se separó de una nave mayor, lo que sugiere un nivel de sofisticación tecnológica desconocido.

Otro dato relevante que surgió durante la audiencia es la confirmación de que los drones MQ-9 Reaper han sido utilizados activamente para interceptar y atacar estos objetos. Es la primera confirmación oficial de que el ejército estadounidense no solo monitorea UAP, sino que tiene autorización para usar fuerza letal contra ellos.

La pregunta que ahora resuena en el Congreso es inquietante: si Estados Unidos está disparando sus armas más avanzadas contra estos objetos sin éxito, ¿qué tipo de tecnología estamos enfrentando? Mientras tanto, legisladores bipartidistas exigen respuestas inmediatas y mayor transparencia en torno a estos fenómenos que desafían la comprensión militar y científica.

A continuación el video:

