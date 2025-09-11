Un trágico incidente ocurrió en el Safari World Bangkok, cuando un cuidador veterano fue devorado por una manada de leones frente a un grupo de turistas, generando consternación nacional e internacional. Jian Rangkharasamee, de 58 años, contaba con más de 30 años de experiencia en la supervisión y cuidado de animales en el zoológico.

Según los medios locales Nation Thailand y Bangkok Post, el ataque se produjo cuando Rangkharasamee descendió de su camioneta para recoger un objeto del suelo cerca del recinto de los leones. Uno de los felinos lo atacó por la espalda y lo arrastró al suelo, momento en que otros seis leones se sumaron al ataque. Los visitantes intentaron intervenir tocando las bocinas de sus vehículos y gritando, sin lograr detener la agresión.

Manada de leones devoran a cuidador ante los ojos de turistas. FOTO: (Facebook/@Safari World)

El coronel Dr. Thawatchai Kanjanarin, excirujano del Hospital Phra Mongkutklao y testigo presencial, declaró: “Mucha gente vio lo que estaba sucediendo, pero no sabía cómo ayudar”. Tras unos 15 minutos de ataque, el personal del zoológico logró dispersar a los leones y trasladar de urgencia a Rangkharasamee al Hospital Intrarat, donde se certificó su fallecimiento.

Sadudee Punpugdee, director de protección de la vida silvestre del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas, confirmó que el cuidador solía alimentar a los leones y que ingresó al recinto infringiendo los protocolos de seguridad del parque.

El suceso ha generado reacciones de ONG y conservacionistas. Edwin Wiek, representante de Wildlife Friends Foundation Tailandia, expresó su pesar y recordó que “estos animales, incluso criados por humanos desde su nacimiento, siguen representando una grave amenaza para la vida humana”. Por su parte, PETA pidió la reubicación de los leones en un santuario, subrayando que su comportamiento fue completamente natural.

Ante la tragedia, Safari World Bangkok anunció una investigación interna urgente, el reforzamiento de las medidas de seguridad y el cierre indefinido del parque.

¡Imágenes sensible!

Mira la programación en Red Uno Play