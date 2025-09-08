¡De película! Se lanzó al río por un pez, pero una anaconda lo sorprendió e intentó enrollarlo

Un joven pescador en la Amazonía boliviana fue atacado por una anaconda mientras se lanzaba al agua en busca de un pez. El impactante momento, grabado en video y difundido en redes sociales, muestra cómo el reptil emerge repentinamente y muerde al hombre en el brazo, intentando envolverlo para arrastrarlo bajo el agua.

La situación se tornó crítica en cuestión de segundos. Dos compañeros que se encontraban cerca reaccionaron de inmediato y, en un forcejeo desesperado, lograron desprender a la serpiente del cuerpo de la víctima. La intervención fue clave para evitar que la constricción del animal resultara mortal.

El joven sobrevivió al ataque con heridas visibles en el brazo y marcas del violento forcejeo. Aunque su identidad y la ubicación exacta del río no fueron reveladas, medios locales sitúan el hecho en la región amazónica de Bolivia, donde habitan diferentes especies de anacondas.

La anaconda boliviana (Eunectes beniensis), presente en los departamentos de Beni y Pando, es uno de los reptiles más imponentes de la zona. Estos animales suelen vivir en ríos, lagunas y sabanas inundables, donde cazan peces, aves y mamíferos. Aunque no son venenosas, su método de ataque basado en la constricción las convierte en depredadores temidos.

El video del ataque, descrito por la cadena Univision como un “rescate desesperado”, generó impacto en redes sociales.

A continuación, el video:

