“La Gran Batalla: Duelo de Voces” se estrena este lunes y promete encender las noches en Red Uno

La espera terminó. Este lunes 9 de marzo se estrena “La Gran Batalla: Duelo de Voces”, el nuevo programa de talento musical que busca descubrir a las próximas grandes voces de Boliviay que llegará a los hogares a través de la señal de Red Uno.

El esperado reality musical tendrá una doble transmisión para que el público pueda seguir cada detalle de la competencia. El streaming en vivo comenzará a las 19:45 a través de las plataformas digitales del canal, incluyendo YouTube, Facebook y TikTok. Posteriormente, el programa se emitirá a las 20:45 por la señal televisiva de Red Uno.

Talento, emoción y competencia real

La nueva temporada promete una competencia intensa entre cantantes que buscarán demostrar su talento en el escenario. En las audiciones en vivo participarán 30 concursantes, quienes irán avanzando en la competencia a medida que el jurado y el público definan a los mejores.

El formato apuesta por destacar voces auténticas y brindar una plataforma a artistas emergentes que sueñan con abrirse camino en la industria musical boliviana.

Un jurado exigente

El programa contará con un jurado de reconocidas figuras que evaluarán cada presentación: Alenir Echeverría, Diego Ríos, Marco Veizaga y Tito Larenti.

Los cuatro adelantaron que esta temporada elevará el nivel de exigencia para los participantes.

Mentores y producción musical

Los concursantes también recibirán el acompañamiento de mentores que los guiarán en su desarrollo artístico: Vanesa Añez, Lilibeth Temo, Maisa Roca y David Dionich.

En el área musical, la producción contará con el trabajo de: Franklin Trigo, Jesús Oliva, Juan Pablo Ojeda y Carlos Pérez.

Con un escenario listo, micrófonos encendidos y nuevos talentos preparados para brillar, “La Gran Batalla: Duelo de Voces” promete convertirse en uno de los programas más emocionantes de la televisión boliviana.

