Video: ¡Pidió auxilio! Este es el momento en que una universitaria fue asalta por una pareja en Santa Cruz

Imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad, donde se observa como una pareja presuntamente de nacionalidad extranjera, asaltan a una joven universitaria en inmediaciones del tercer y cuarto Anillo en Santa Cruz.

La joven relató que sintió como alguien la perseguía cuando ella se dirigía a sus clases, al darse la vuelta una mujer le dio un puñetazo en el ojo, la golpeó en el vientre y la amenazaba con un cuchillo, exigiendo que le entregue sus pertenencias.

Tras negarse, un hombre se aproximó y haciendo el uso de violencia logran quitarle su celular. Posteriormente tras cometer el delito, la pareja huyó del lugar.

“Yo estaba yendo por la otra cuadra y volví a mi casa porque me olvidé mi cuaderno, y siento como si alguien vino hacía a mí, pero no le tome importancia, y me di la vuelta porque ya lo sentí muy cerca, me garra del cabello y la mujer me mete un golpe en el ojo y me amenazó con un cuchillo y me decía que le de mi celular, me decía que no grite”, manifestó Tatiana J., víctima de asalto.

Según información vertida por vecinos del lugar, la pareja de asaltantes, sería presumiblemente de nacionalidad extranjera, la mujer tendría nacionalidad venezolana, y el sujeto sería chileno.

Piden a las autoridades capturar a los delincuentes, que realizarían constantes asaltos y robos en la zona.

Ver el video:

Mira la programación en Red Uno Play