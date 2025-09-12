"Mamá ayúdame, estoy todo quemado": El mensaje que envió Kevin a su mamá tras explosión en México

Un desgarrador mensaje de audio enviado a través de WhatsApp se convirtió en el primer indicio para una madre de la tragedia que había golpeado a su familia. En el audio, Kevin Díaz Montes de Oca, de 19 años, le informaba a su madre, Coral, que había sido víctima de la explosión de un camión que transportaba miles de litros de gas en Ciudad de México este miércoles.

"Mamá ayúdame, estoy todo quemado, hubo una explosión, estamos acá en los puentes de Santa Martha, los amo mucho familia, cuídense mucho por favor", se escucha decir al joven en el audio que se viralizó en redes sociales. El mensaje, cargado de miedo y preocupación, no solo pedía ayuda, sino que también era una despedida y un llamado a la protección de sus seres queridos, según publica El Heraldo de México.

Un ruego desde el caos

Coral Montes de Oca se enteró de la magnitud del incidente a través de este desgarrador audio. Según relató a Telediario Ciudad de México, su hijo fue trasladado al Hospital Emiliano Zapata. Aunque Kevin se encuentra estable y consciente, las quemaduras en su rostro han requerido su traslado a una unidad de atención especializada.

Las cifras de la tragedia

El vehículo, que estalló tras volcar en un puente de Iztapalapa, dejó una estela de dolor y muerte. Autoridades mexicanas confirmaron el fallecimiento de ocho personas (siete hombres y una mujer) y 67 personas hospitalizadas.

Mientras la fiscalía investiga, la línea principal apunta a un exceso de velocidad por parte del conductor de la pipa, quien también se encuentra hospitalizado en estado grave. Además, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se comprometió a publicar actualizaciones sobre el estado de los heridos cada ocho horas.

Escucha el audio que Kevin le envió a su mamá:

