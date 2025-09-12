TEMAS DE HOY:
Incendio generó alarma en el Mercado Nuevo La Ramada

Las llamas sorprendieron a los vendedores que intentaron abrir puestos para salvar su mercadería. Bomberos lograron controlar el fuego sin víctimas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/09/2025 0:15

Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento
Santa Cruz, Bolivia

Un incendio se registró la noche de este jueves en el sector de venta de mochilas y juguetes del Mercado Nuevo La Ramada de Santa Cruz, generando momentos de caos entre comerciantes y vecinos de la zona.

En imágenes enviadas a la sala de redacción de Red Uno, se observa a varias personas intentando abrir los puestos de venta mientras pedían agua para sofocar las llamas en un intento desesperado por evitar mayores pérdidas.

El fuego logró afectar al menos cuatro puestos de venta, y tras varios minutos de espera bomberos municipales y otras unidades de emergencia que acudieron al lugar, se logró controlar la situación antes de que el siniestro se propagara a otras áreas del mercado.

