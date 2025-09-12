Incendio generó alarma en el Mercado Nuevo La Ramada

Un incendio se registró la noche de este jueves en el sector de venta de mochilas y juguetes del Mercado Nuevo La Ramada de Santa Cruz, generando momentos de caos entre comerciantes y vecinos de la zona.

En imágenes enviadas a la sala de redacción de Red Uno, se observa a varias personas intentando abrir los puestos de venta mientras pedían agua para sofocar las llamas en un intento desesperado por evitar mayores pérdidas.

El fuego logró afectar al menos cuatro puestos de venta, y tras varios minutos de espera bomberos municipales y otras unidades de emergencia que acudieron al lugar, se logró controlar la situación antes de que el siniestro se propagara a otras áreas del mercado.

Mira la programación en Red Uno Play