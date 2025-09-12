Camacho lamenta que, pese a contar con recursos, el Tahuichi no esté concluido y se pierda final de la Sudamericana

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que, según un informe preliminar de la Conmebol, se estableció que no se cumplieron los plazos para la conclusión del estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

“Lamentamos la irresponsabilidad de quienes estuvieron y asumieron ese compromiso contando con todos los recursos. Esto es un golpe durísimo no solo para el deporte, sino para todos los cruceños, porque eso iba a mover mucho dinero en nuestra economía”, expresó Camacho.

El estadio debía estar habilitado para la final de la Copa Sudamericana 2025. Pese al retraso, la Conmebol aseguró que continuará con el desembolso de recursos para que este escenario deportivo sea concluido y quede plenamente funcional.

Camacho también valoró el respaldo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, quien habría expresado su intención de proponer nuevamente a Santa Cruz como sede de un torneo internacional en 2027.

