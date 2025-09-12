TEMAS DE HOY:
PCC en Bolivia Huayna Potosí Inseguridad

28ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Camacho lamenta que, pese a contar con recursos, el Tahuichi no esté concluido y se pierda final de la Sudamericana

“Lamentamos la irresponsabilidad de quienes estuvieron y asumieron ese compromiso", dijo el gobernador Luis Fernando Camacho. 

Naira Menacho

11/09/2025 21:32

Foto: Captura.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que, según un informe preliminar de la Conmebol, se estableció que no se cumplieron los plazos para la conclusión del estadio Ramón Tahuichi Aguilera. 

Lamentamos la irresponsabilidad de quienes estuvieron y asumieron ese compromiso contando con todos los recursos. Esto es un golpe durísimo no solo para el deporte, sino para todos los cruceños, porque eso iba a mover mucho dinero en nuestra economía”, expresó Camacho.

El estadio debía estar habilitado para la final de la Copa Sudamericana 2025. Pese al retraso, la Conmebol aseguró que continuará con el desembolso de recursos para que este escenario deportivo sea concluido y quede plenamente funcional.

Camacho también valoró el respaldo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, quien habría expresado su intención de proponer nuevamente a Santa Cruz como sede de un torneo internacional en 2027.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD