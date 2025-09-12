La esperanza en una tragedia: Un celular calcinado conecta a familia de estudiante desaparecida tras explosión en México

En medio del caos y la devastación dejados por la explosión de un camión que transportaba miles de litros de gas en Ciudad de México este miércoles, un celular calcinado se convirtió en el único hilo de esperanza para una familia. El teléfono, propiedad de Ana Daniela Barragán Ramírez, una estudiante de la UNAM de 19 años, permitió a un rescatista contactar a sus padres, quienes ahora buscan desesperadamente a su hija.

La tragedia dejó un saldo de ocho personas fallecidas y 90 lesionadas, 22 de las cuales se encuentran en estado crítico.

Una llamada que lo cambió todo

Mientras los equipos de emergencia trabajaban en la escena del siniestro, un rescatista encontró un celular casi destruido por el fuego. Cuando el teléfono de Ana Daniela recibió una llamada entrante, el funcionario de Protección Civil respondió y se comunicó con los padres de la joven, según publica el portal Azteca.

“Soy de Protección Civil, ya me habló el papá de la señorita Ana Daniela, vamos a localizar dónde está y me voy a comunicar con ustedes,” se escucha en el video que se ha viralizado en redes sociales. El rescatista informó que el teléfono había sido encontrado junto a las credenciales universitarias de la joven, confirmando que había estado en el lugar de la explosión.

La angustiosa búsqueda de Ana Daniela

Aunque el hallazgo del celular trajo una primera luz de esperanza, el paradero de Ana Daniela sigue siendo desconocido. Su novio, Bryan Ramos, utilizó las redes sociales para mantener a la comunidad informada sobre la incansable búsqueda de la familia, reporta El Sol de México.

Según Ramos, la familia ha recorrido sin éxito hospitales como el Rubén Leñero, el Hospital General del IMSS, y el Emiliano Zapata. A pesar de que un video aparentemente muestra a Ana Daniela herida tras la explosión, su ubicación sigue sin confirmarse.

La familia espera los resultados de una prueba de ADN para determinar si su hija es una de las mujeres ingresadas en el Hospital Rubén Leñero en calidad de desconocida. Mientras tanto, la angustia crece con cada hora que pasa.

