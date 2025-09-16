Bebé quemada en explosión de camión de gas en México es trasladada a hospital en Estados Unidos

La bebé Jazlyn, de tan solo meses de edad, fue trasladada este domingo a un hospital especializado en Texas, Estados Unidos, para recibir atención médica por las graves quemaduras que sufrió durante la explosión de un camión de GLP en México. La menor sobrevivió al trágico evento gracias a que su abuela, quien falleció en el incidente, la protegió con su cuerpo.

La heroica abuela que salvó a su nieta

El caso de Jazlyn y su abuela, Alicia Matías Teodoro, ha conmovido a la opinión pública, que ha apodado a la mujer como la "abuelita heroína". De acuerdo con los reportes, la abuela se encontraba trabajando como checadora de una ruta de transporte cuando ocurrió la explosión. La mujer había llevado a la bebé consigo, ya que su madre no podía cuidarla en ese momento, publica El Heraldo de México.

En el instante de la tragedia, Alicia, de manera instintiva, se arrojó sobre su nieta para protegerla del fuego y la onda expansiva. Este acto de amor y sacrificio le costó la vida, ya que la mujer murió el pasado viernes 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas a causa de las heridas.

Jazlyn y su abuela, Alicia Matías Teodoro. Foto: FB: Vane Castillo/El Heraldo de México

Un nuevo comienzo para Jazlyn

Gracias a la gestión de la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados, la bebé Jazlyn fue trasladada del Centro Médico Nacional Siglo XXI al Shriners Hospitals for Children en Galveston, Texas. El traslado se realizó en colaboración con la Secretaría de Salud y se garantiza que la madre de la menor la acompañe en todo momento.

"La menor viajó en compañía de su mamá, lo que garantiza su cercanía y acompañamiento en este proceso tan importante para su recuperación", detalla el comunicado de la Fundación Michou y Mau.

La explosión del pasado 10 de septiembre ha dejado hasta el momento un saldo trágico de 14 personas fallecidas y más de 30 heridos. La historia de Jazlyn, que ahora enfrenta una larga recuperación, es un recordatorio de la valentía y el amor incondicional que a menudo surge en los momentos más oscuros.

