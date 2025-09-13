Falleció Alicia: la abuela que dio su vida para proteger a su nieta de explosión en México

Alicia Teodoro, de 49 años, falleció este viernes tras salvar a su nieta de dos años de la explosión de un cisterna de gas en el Puente de la Concordia, en la zona oriente de la capital mexicana. Con su cuerpo, la mujer protegió a la niña mientras el vehículo, con capacidad de 49.500 litros de gas, estallaba, dejando un saldo de 11 muertos y 90 heridos, según reportes de El País.

El heroísmo de Alicia quedó inmortalizado en una imagen viral que mostraba a la abuela acunando a su nieta, Azulet, minutos antes de quedar gravemente herida con quemaduras en el 80% de su cuerpo. La menor también sufrió lesiones, con quemaduras internas de tercer grado en el 10% de su cuerpo, y fue intervenida quirúrgicamente en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Alicia arriesgó su propia vida para proteger a su nieta. (Redes sociales)

Alicia trabajaba en el transporte público y se encontraba con su nieta en el paradero de Santa Martha, cerca del lugar del accidente. Su hija, Cintia Jazmín Carrillo, expresó el dolor de la familia y la gratitud por la valentía de su madre, cuya última fotografía compartida mostraba un momento de ternura con la pequeña Jazlyn, apenas minutos antes de la tragedia.

La última fotografía que compartió doña Alicia Matías

Las autoridades continúan con las investigaciones sobre las causas del accidente, mientras que la sociedad mexicana recuerda el sacrificio de una mujer que puso la vida de su nieta por encima de la propia, convirtiéndose en un símbolo de coraje y amor familiar en medio de la tragedia.

