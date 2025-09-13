Se eleva a 13 el número de muertos por explosión de camión en México

El número de fallecidos por la explosión de un camión cargado con gas en el distrito de Iztapalapa subió a 13 personas, luego de que tres heridos murieran en las últimas horas, según confirmó este sábado la alcaldía capitalina.

El siniestro ocurrió el miércoles 10 de septiembre, cuando un camión que transportaba cerca de 50.000 litros de gas explotó mientras circulaba por una de las zonas más densamente pobladas del oriente de la ciudad.

Actualmente, 40 personas permanecen hospitalizadas en distintos centros de salud públicos. Las autoridades no han confirmado cuántos de ellos se encuentran en estado crítico.

Una víctima con rostro

Entre las personas fallecidas se encuentra Alicia Macías, de 49 años, quien fue reconocida por proteger con su cuerpo a su nieta de dos años durante el estallido.

Una imagen ampliamente compartida en redes muestra a Macías, con quemaduras en el 90% de su cuerpo, caminando con la niña en brazos en busca de ayuda. Ambas fueron auxiliadas por un policía que las trasladó a un hospital.

“Su acto de amor ha dejado una huella profunda”, escribió la alcaldesa Clara Brugada en la red social X al lamentar su fallecimiento.

Investigación y posibles medidas

De acuerdo con la Fiscalía de Ciudad de México, el camión podría haber viajado con exceso de velocidad y se sospecha que el impacto con un objeto habría perforado la cisterna, lo que provocó la explosión.

La alcaldesa Brugada señaló que se está analizando una regulación más estricta para el tránsito de vehículos con combustibles en la capital, que tiene una población de 9,2 millones de habitantes.

“No podemos permitir que estos vehículos sigan transitando sin mayores controles”, declaró.

Las autoridades no han precisado si habrá sanciones para la empresa transportista ni si se han iniciado procesos judiciales.

