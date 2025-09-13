Tragedia en México: La intensa búsqueda de Ana Daniela que terminó en un doloroso adiós

La explosión de un camión de GLP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, México, no solo dejó un rastro de destrucción, sino que también desató una búsqueda frenética y llena de angustia para la familia de Ana Daniela Barragán Ramírez, una joven estudiante de la UNAM que se convirtió en una de las víctimas de la tragedia.

La llamada que dio inicio a la esperanza

Ana Daniela, de 19 años, conocida cariñosamente como Dani, se dirigía a la FES Cuautitlán de la UNAM cuando la onda expansiva la alcanzó. Su familia vivió horas de desesperación hasta que una llamada al teléfono de la joven, encontrado entre los escombros, les devolvió un rayo de esperanza, informó El Heraldo de México.

Francisco Bucio, un oficial de Protección Civil, encontró el celular dañado de Dani y lo contestó cuando sonó. Al otro lado de la línea, la madre de Ana Daniela, Cecilia Ramírez, confirmaba que su hija estaba en la zona. El rescatista, con un tono de calma, le aseguró al padre de la joven, Raymundo Barragán, que haría lo posible por localizarla.

El teléfono quemado y otras pertenencias de Ana Daniela estaban en la zona del incendio. Foto: Gerardo Galicia / El Heraldo de México

Una incansable búsqueda por hospitales

Con la poca información disponible, el novio de Dani, Bryan Ramos, se convirtió en el motor de la búsqueda. Junto con la familia, recorrieron seis hospitales donde se sabía que habían sido trasladados los heridos, pero en ninguno de ellos se encontraba Ana Daniela. La información errónea sobre su paradero solo aumentaba la angustia.

Horas después, una nueva pista surgió: una mujer sin identificar, con características que coincidían con las de Dani, había sido trasladada al Hospital Rubén Leñero. La familia se dirigió al lugar, con el corazón en un puño. Bryan Ramos, en una entrevista, narró la incertidumbre que vivían en ese momento: "Nos comentan únicamente que hay una persona, al parecer ya fallecida, mujer sin identificar... iban a realizar una prueba de ADN para ver si se trataba de ella, que a simple vista todos creemos que no se trata de ella", dijo el joven, según el citado medio.

La confirmación de una dolorosa realidad

A pesar de los deseos y la esperanza de encontrarla con vida, la espera terminó con la noticia más desgarradora. Horas más tarde, la prueba de ADN confirmó la identidad de la mujer sin vida, con una coincidencia del 99.99% con Ana Daniela. "Entonces el cuerpo que estaba aquí sí es de Dani", fue la dolorosa conclusión de Bryan.

La joven, estudiante de Ingeniería en Alimentos, permaneció por 12 horas en calidad de desconocida en el hospital. La UNAM, a la que pertenecía, lamentó su sensible fallecimiento.

Un adiós lleno de amor y el clamor por justicia

Tras la confirmación de la muerte de Ana Daniela, la familia y su novio compartieron su dolor en redes sociales, recibiendo cientos de mensajes de condolencia. Bryan Ramos, en un emotivo mensaje, se despidió de su "futura esposa", con quien tenía planes de boda y de formar una familia.

"El día de hoy no solo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa, a la futura madre de mis hijos 'guaguas' (como ella decía). Perdí a la compañera de mi vida", escribió Bryan en sus redes.

El mensaje de despedida del novio.

La historia de Dani, que conmovió a cientos de mexicanos, no solo se ha convertido en un símbolo de la tragedia, sino también en un clamor colectivo por justicia, para que la fatal explosión del camión de gas no quede impune.

