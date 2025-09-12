Bomberos voluntarios enfrentan más de cinco emergencias al día en Santa Cruz

Los incendios forestales y de interfaz urbana se han incrementado considerablemente en los últimos días. Bomberos voluntarios informaron que están atendiendo más de cinco emergencias diarias, mientras que actualmente se reportan seis incendios forestales activos en distintas zonas del departamento de Santa Cruz.

Uno de los voluntarios explicó que, pese a las limitaciones, hacen todo lo posible para responder a las llamadas de auxilio. “Intentamos abastecer con el equipo que tenemos. Es difícil, pero lo hacemos. Presentamos ciertas fallas mecánicas en algunos vehículos y precisamos apoyo de la población mediante donaciones”, señaló.

La situación se ha vuelto crítica debido a la falta de recursos, especialmente en lo que respecta a transporte, equipos de protección y combustible. “Aún necesitamos apoyo para estar preparados, porque estas emergencias se están dando con más frecuencia”, agregó el voluntario.

Los bomberos voluntarios han hecho un llamado a la población para colaborar con insumos, ya que muchas de las operaciones se sostienen gracias a la solidaridad ciudadana. Mientras tanto, siguen cubriendo emergencias con un alto riesgo personal y material limitado.

Las altas temperaturas, la sequía y la quema de pastizales son factores que contribuyen a la propagación de incendios. Las autoridades instan a la ciudadanía a evitar quemas ilegales y reportar cualquier foco activo de inmediato.

Mira la programación en Red Uno Play