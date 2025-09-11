Venezuela despidió a Fernando Batista tras quedarse sin repechaje al Mundial 2026

La derrota por 6-3 frente a Colombia terminó marcando el cierre de un proceso que dejó a Venezuela nuevamente sin opciones de alcanzar una Copa del Mundo. La Federación Venezolana de Fútbol anunció este miércoles la desvinculación de Fernando Batista como director técnico de la selección absoluta, argumentando que los objetivos trazados en el inicio de su gestión no fueron cumplidos.

El traspié resultó más doloroso al producirse en condición de local y cuando el equipo dependía de sí mismo para quedarse con el repechaje. La caída fue aprovechada por Bolivia, que con su histórico triunfo sobre Brasil en La Paz aseguró el cupo.

Comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol. Foto: Internet.

Batista, de 55 años, dirigió 29 partidos con la Vinotinto, con un saldo equilibrado de diez victorias, nueve empates y diez derrotas. Tras el encuentro en Maturín, ofreció un mensaje breve en el que pidió disculpas a los aficionados y agradeció a sus jugadores por el esfuerzo realizado.

La dirigencia venezolana ya trabaja en la elección de un nuevo cuerpo técnico con miras a un proceso que deberá reconstruirse desde la autocrítica y la búsqueda de un proyecto sólido que acerque a la selección a su sueño más esquivo: disputar por primera vez una Copa del Mundo.

