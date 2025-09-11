“Tengo fe de verlo caminar otra vez”, dijo la mamá del niño que sufrió quemaduras en incendio

Un niño de tan solo dos años se encuentra en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Niños de Santa Cruz, luego de sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo, tras un incendio que consumió su vivienda en el municipio de Warnes.

El siniestro ocurrió cuando el menor y su hermano de 4 años se encontraban solos en la casa. Según el reporte preliminar, el fuego se habría propagado rápidamente, dejando a los pequeños atrapados hasta que vecinos acudieron para intentar sofocar las llamas. La madre, Pamela Ayala Machado, regresó al domicilio minutos después del inicio del incendio y encontró a sus hijos ya con quemaduras visibles.

“Anoche el médico me dijo que el bebé está con fiebre, le han estado poniendo sangre, está entubado en terapia intensiva, entonces su avance no es tan bueno”, relató la madre visiblemente afectada. “Llegamos a Santa Cruz directo al quirófano, después me lo pasaron a terapia intensiva. Él está mal”, añadió entre lágrimas.

El hermano mayor, de 4 años, también resultó herido, pero con quemaduras de primer grado. Fue atendido en un centro médico de Warnes y ya fue dado de alta. En cambio, el pequeño fue trasladado de urgencia a la capital cruceña, donde permanece conectado a equipos médicos.

“Tengo fe de ver a mi bebé otra vez conmigo caminando. Esto apenas es el comienzo, no sabemos cuánto tiempo estaremos acá”, expresó.

La familia atraviesa una difícil situación económica. Por ello, quienes deseen colaborar con esta causa pueden comunicarse al número 77482941.

