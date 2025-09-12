Supuesta esposa de líder del PCC niega vínculos con el brasileño, según su abogado

Luego del arresto de Ana F.L. en San Rafael de Velasco, presunta esposa de Sergio Luis de Freitas Filho —líder del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC)—, su defensa legal asegura que la mujer no conoce al extranjero con quien supuestamente contrajo matrimonio en Bolivia.

El abogado de la aprehendida, Mauricio Palacios, indicó que su clienta desconoce totalmente la relación matrimonial con el ciudadano brasileño.

“Es por un nexo matrimonial que supuestamente había tenido ella con el brasileño que está siendo investigado ahora. De momento, en una entrevista directa y rápida, ella manifestó que desconoce el vínculo y quiere saber en qué momento se casó y se divorció. Me dijo que nunca lo conoció”, declaró Palacios ante la prensa.

Según documentación oficial, el matrimonio entre Ana F.L. y Sergio de Freitas se habría celebrado el 10 de marzo de 2011. Tres años después, el extranjero logró obtener su nacionalización boliviana bajo una nueva identidad: Sergio Noronha. El Ministerio de Gobierno sospecha que el matrimonio habría sido simulado para facilitar la regularización de Freitas en el país.

Este hecho es parte de una investigación más amplia que involucra servidores públicos y tramitadores que habrían colaborado para la emisión fraudulenta de documentos.

Mientras tanto, Ana F.L. permanece bajo custodia en Santa Cruz y se espera que en las próximas horas brinde su declaración informativa oficial.

