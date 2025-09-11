Abucheos e insultos marcaron audiencia del caso ‘Decretazo’ entre seguidores de Camacho y Aguilera

La audiencia del juicio por el caso Decreto 373, conocido como “Decretazo”, se tornó tensa este jueves en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, cuando seguidores del gobernador Luis Fernando Camacho abuchearon e insultaron al vicegobernador Mario Aguilera, quien tuvo que salir escoltado por la Policía.

El incidente se produjo, cuando un grupo de personas cuestionó la presencia de Aguilera, a quien llamaron “traidor” y le exigieron abandonar la sala. Aguilera explicó que estaba presente como testigo, y que su ausencia podría haber derivado en una orden de aprehensión en su contra.

La disputa se originó a raíz del Decreto Departamental 373, aprobado en marzo de 2022, mediante el cual Camacho delegó temporalmente sus funciones en Miguel Ángel Navarro, secretario de Gestión Institucional, pasando por alto al entonces vicegobernador Aguilera, como establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

Por esta razón, el gobernador fue investigado por la presunta comisión del delito de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Durante el impasse, una mujer le recriminó a Camacho por no respetar la ley y presuntamente intentar marginar a Aguilera, lo que provocó la reacción inmediata de los seguidores del gobernador.

Entre gritos e insultos, incluso se pidió formalmente que Aguilera se retire de la sala, situación que obligó a la intervención policial.

Aguilera declaró que quien lideró los gritos fue el diputado Andrés Romero, aunque aclaró que desconocía a la persona que inició el tumulto, y señaló que “cada uno está en su derecho de expresar lo que quiera”.

Mira la programación en Red Uno Play