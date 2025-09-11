Justicia extingue el caso ‘Decretazo’ contra Luis Fernando Camacho

Con la extinción del proceso, la Justicia pone fin a un capítulo que se sumaba a los múltiples procesos legales que el gobernador cruceño enfrenta.
11/09/2025 13:44
La Justicia determinó este jueves extinguir el caso conocido como ‘Decretazo’ que involucraba al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La decisión se dio en el marco del juicio oral instalado en el Palacio de Justicia de la capital cruceña y se fundamenta en que se cumplió el plazo máximo de duración establecido por ley, que es de tres años.
Por esta acción, el Ministerio Público lo había imputado por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Con la extinción del proceso, la Justicia pone fin a un capítulo que se sumaba a los múltiples procesos legales que el gobernador enfrenta.
Recordemos que Camacho salió de la cárcel de Chonchocoro tras cumplir dos años y ocho meses de detención preventiva por otros casos en su contra.
