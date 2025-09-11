Justicia extingue el caso ‘Decretazo’ contra Luis Fernando Camacho

La Justicia determinó este jueves extinguir el caso conocido como ‘Decretazo’ que involucraba al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La decisión se dio en el marco del juicio oral instalado en el Palacio de Justicia de la capital cruceña y se fundamenta en que se cumplió el plazo máximo de duración establecido por ley, que es de tres años.

El caso decreto 373se originó en marzo de 2022, cuando Camacho, en calidad de gobernador, viajó a Brasil y delegó funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro.

Por esta acción, el Ministerio Público lo había imputado por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Durante la audiencia de esta mañana, se registraron incidentes entre los seguidores de la primera autoridad departamental cruceña y del vicegobernador Mario Aguilera. Ambas partes se lanzaron acusaciones, generando tensiones y un cruce de palabras entre distintos protagonistas presentes en el Palacio de Justicia.

Con la extinción del proceso, la Justicia pone fin a un capítulo que se sumaba a los múltiples procesos legales que el gobernador enfrenta.

Recordemos que Camacho salió de la cárcel de Chonchocoro tras cumplir dos años y ocho meses de detención preventiva por otros casos en su contra.

