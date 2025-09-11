TEMAS DE HOY:
Menores atropelladas en San Benito Balacera en Ivirgarzama Caso Decretazo

36ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Justicia extingue el caso ‘Decretazo’ contra Luis Fernando Camacho

Con la extinción del proceso, la Justicia pone fin a un capítulo que se sumaba a los múltiples procesos legales que el gobernador cruceño enfrenta.

Charles Muñoz Flores

11/09/2025 13:44

Justicia extingue el caso ‘Decretazo’ contra Luis Fernando Camacho. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La Justicia determinó este jueves extinguir el caso conocido como ‘Decretazo’ que involucraba al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La decisión se dio en el marco del juicio oral instalado en el Palacio de Justicia de la capital cruceña y se fundamenta en que se cumplió el plazo máximo de duración establecido por ley, que es de tres años.

El caso decreto 373se originó en marzo de 2022, cuando Camacho, en calidad de gobernador, viajó a Brasil y delegó funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro.

Por esta acción, el Ministerio Público lo había imputado por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Durante la audiencia de esta mañana, se registraron incidentes entre los seguidores de la primera autoridad departamental cruceña y del vicegobernador Mario Aguilera. Ambas partes se lanzaron acusaciones, generando tensiones y un cruce de palabras entre distintos protagonistas presentes en el Palacio de Justicia.

Con la extinción del proceso, la Justicia pone fin a un capítulo que se sumaba a los múltiples procesos legales que el gobernador enfrenta.

Recordemos que Camacho salió de la cárcel de Chonchocoro tras cumplir dos años y ocho meses de detención preventiva por otros casos en su contra.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD