Aguilera responde a Camacho por pérdida de la final Sudamericana: "Mi responsabilidad es cero"

Luego de que el gobernador Luis Fernando Camacho culpara a su vicegobernador por la pérdida de la sede de la final de la Copa Sudamericana, Mario Aguilera respondió este jueves y aseguró que el proyecto contaba con los recursos necesarios, pero que faltó la firma del despacho del gobernador.

“Solo tenían que firmar, aquí están los recursos. Esto, sea para la final, este modelo aplica para toda la infraestructura pública departamental en Santa Cruz, porque así hemos hecho las cosas los cruceños, participando y poniendo nuestro granito de arena, por eso yo celebraba que estas empresas tengan la intensión de ser socios del Gobierno Departamental de Santa Cruz y del Tahuichi”, sostuvo Aguilera.

“Mi responsabilidad es cero”

El vicegobernador recalcó que los contratos debieron ser atendidos por el gobernador y el área jurídica, deslindando cualquier responsabilidad de su cargo.

“Mi responsabilidad es cero. No solo trabajamos sin que le cueste un peso a la Gobernación, conseguimos recursos por demás para lo que se necesita hacer en el Tahuichi. No vengan a echarle la culpa a otro”, afirmó.

Aguilera indicó que, pese a las modificaciones realizadas en el proceso, se lograron los fondos necesarios para concluir las obras.

“Voluntad y 10 minutos, así que esa culpa yo no la voy a aceptar; cada uno se hace cargo de su culpa y es de quienes no cumplieron con los tiempos para firmar esos contratos y conseguir los recursos para terminar el Tahuichi”, recalcó.

