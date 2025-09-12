Aguilera responde a Camacho por pérdida de la final Sudamericana: "Mi responsabilidad es cero"

El vicegobernador Mario Aguilera deslindó responsabilidades y afirmó que la Gobernación de Santa Cruz contaba con los recursos necesarios para la obra del estadio Tahuichi.
11/09/2025 20:26
Luego de que el gobernador Luis Fernando Camacho culpara a su vicegobernador por la pérdida de la sede de la final de la Copa Sudamericana, Mario Aguilera respondió este jueves y aseguró que el proyecto contaba con los recursos necesarios, pero que faltó la firma del despacho del gobernador.
“Mi responsabilidad es cero”
El vicegobernador recalcó que los contratos debieron ser atendidos por el gobernador y el área jurídica, deslindando cualquier responsabilidad de su cargo.
“Mi responsabilidad es cero. No solo trabajamos sin que le cueste un peso a la Gobernación, conseguimos recursos por demás para lo que se necesita hacer en el Tahuichi. No vengan a echarle la culpa a otro”, afirmó.
Aguilera indicó que, pese a las modificaciones realizadas en el proceso, se lograron los fondos necesarios para concluir las obras.
“Voluntad y 10 minutos, así que esa culpa yo no la voy a aceptar; cada uno se hace cargo de su culpa y es de quienes no cumplieron con los tiempos para firmar esos contratos y conseguir los recursos para terminar el Tahuichi”, recalcó.
