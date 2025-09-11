El “Conejo Malo” sorprendió a miles de fanáticos al continuar su concierto pese a una aparente lesión en la rodilla, en el cierre de su exitosa residencia “No me quiero ir de aquí” en San Juan.

Un momento de tensión marcó el cierre de la serie de conciertos de Bad Bunny en su tierra natal, Puerto Rico. Durante el último show de su residencia “No me quiero ir de aquí”, el ídolo global sufrió una aparente lesión en la rodilla mientras interpretaba uno de sus éxitos, generando preocupación entre los asistentes.

El incidente, captado por el público y viralizado en redes como X y TikTok, ocurrió cuando el artista saltaba con energía sobre el escenario. En las imágenes se observa cómo su rodilla se dobla de manera antinatural, provocándole un grito de dolor y obligándolo a retirarse cojeando hacia un costado del escenario.

Por unos segundos, el silencio y la preocupación se apoderaron del estadio. Sin embargo, Bad Bunny regresó al escenario y, con evidente esfuerzo, decidió continuar el show hasta el final, ganándose la ovación y respeto del público presente.

Con tres presentaciones restantes hasta el 14 de septiembre, el artista cuenta con pocos días para recuperarse antes de retomar su agenda internacional. El tour mundial del cantante comenzará el 21 de noviembre en Santo Domingo y lo llevará por primera vez a países como Australia y Japón, además de marcar su regreso a Latinoamérica y Europa.

Argentina ya tiene fechas confirmadas para el 13, 14 y 15 de febrero de 2026 en el estadio de River Plate, donde se espera un espectáculo de gran magnitud.

Mira el video:

