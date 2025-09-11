Conductor de flota atropelló a dos jóvenes en San Benito y se dio a la fuga

La noche de este miércoles, al promediar las 22:00 un hecho alarmante sacudió a la población de San Lorenzo, en el municipio de San Benito del Valle Alto, Cochabamba, al registrarse un aparatoso accidente de tránsito que dejó dos personas heridas.

De acuerdo con imágenes y denuncias enviadas a nuestro medio, el conductor de una flota atropelló a dos jóvenes que transitaban por la zona. Lo más indignante, según testigos, es que el chofer se dio a la fuga inmediatamente después del impacto, dejando a las víctimas gravemente heridas.

Ambos jóvenes fueron trasladados de urgencia al centro de salud más cercano, donde reciben atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Vecinos del lugar exigen a la Policía y a las autoridades competentes que inicien de inmediato la búsqueda del conductor y de la flota involucrada, para que este hecho no quede en la impunidad.

