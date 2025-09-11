VIDEO: Saltó en paracaídas desde el Cristo Redentor en Brasil y es acusado por delito cultural

La tranquilidad del icónico Cristo Redentor fue interrumpida este miércoles cuando dos hombres ingresaron ilegalmente al monumento y uno de ellos se lanzó en paracaídas desde la mano derecha de la estatua hacia la laguna Rodrigo de Freitas. El arriesgado acto, captado en video y difundido masivamente en redes sociales, generó indignación y una rápida reacción de las autoridades.

La Policía Civil confirmó que el caso fue registrado como delito contra el patrimonio cultural, ya que el Cristo Redentor —considerado símbolo religioso, histórico y turístico de Brasil— pertenece a la Arquidiócesis de Río de Janeiro y cuenta con estrictas medidas de protección.

En un comunicado, el Santuario del Cristo Redentor denunció que los involucrados “violaron el monumento, subieron indebidamente al brazo derecho de la estatua y se lanzaron en paracaídas”, poniendo en riesgo la seguridad del lugar y la integridad de una de las maravillas del mundo moderno.

Aunque los videos muestran a un solo paracaidista, la policía investiga la participación de un segundo hombre, así como la posible complicidad de terceros en el acceso al monumento. La administración del santuario solicitó la intervención de la Policía Militar, que acudió al lugar para reforzar la seguridad.

El testigo David Moreira Figueiredo, guía turístico presente en la zona, relató que la escena sorprendió a todos: “Uno de los guardias nos alertó que había alguien en el brazo del Cristo. Tomé mi dron para grabar. Entre la valentía y la locura, la línea era muy delgada”, escribió en redes sociales tras registrar el momento en que el paracaidista se lanzaba al vacío.

Las autoridades analizan las imágenes captadas por cámaras de seguridad y por turistas para identificar a los responsables, quienes podrían enfrentar sanciones legales por dañar el patrimonio cultural y poner en riesgo la seguridad pública.

El Cristo Redentor, visitado diariamente por miles de personas y símbolo mundial de Brasil, es considerado patrimonio histórico, cultural y religioso, con protección especial del gobierno y la Arquidiócesis. El caso sigue bajo investigación y ha abierto un debate en Brasil sobre la seguridad de los monumentos nacionales y el límite entre la aventura extrema y el respeto al patrimonio histórico.

Mira el video:

