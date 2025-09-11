EEUU tras la pista del atacante que asesinó a Charlie Kirk, influencer aliado de Trump

Las autoridades de Estados Unidos siguen buscando este jueves al atacante que asesinó con arma de fuego al influencer Charlie Kirk, un activista de ultraderecha muy cercano al presidente, Donald Trump, cuyo homicidio atizó el temor de un recrudecimiento de la violencia política en el país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a la retórica de la "izquierda radical" de haber contribuido al asesinato de Kirk, de 31 años, a quien calificó de "mártir de la verdad".

"Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo", dijo Trump horas después del ataque en un video publicado en su plataforma Truth Social.

"Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse de inmediato", añadió.

El mandatario republicano prometió que su gobierno "encontrará a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y otros casos de violencia política, incluidas las organizaciones que la financiera y la apoyan".

Kirk tuvo una gran influencia en la política estadounidense y ayudó a Trump a aumentar su adhesión entre los candidatos más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

El activista recibió un tiro en el cuello mientras hablaba en un evento en una universidad en Utah el jueves, una tragedia que fue captada por varios videos que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales.

En las grabaciones se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

El ataque ocurrió cerca del mediodía durante un evento organizado por el movimiento Turning Point USA, cofundado por Kirk.

Beau Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah, afirmó que el disparo probablemente vino de un techo, y que las cámaras del circuito cerrado registraron a un sospechoso "vestido con ropas oscuras".

Los estudiantes de la universidad describieron el ataque como "aterrador".

"Esto me hace sentir que debo tener mucho cuidado al expresar mis ideas políticas", declaró a la AFP Samuel Kimball, estudiante de ingeniería informática.

"Si yo fuera alguien que estuviera pensando en dedicarme a la política, tendría miedo de que me dispararan", agregó.

El autor del disparo sigue a la fuga, pese a las redadas puerta a puerta realizadas por agentes federales, estatales y locales.

- Banderas a los medios de comunicación -

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que se trató de "un asesinato político" y prometió que se encontrará al responsable y que será juzgado con todo el peso de ley.

"Quiero recordar a la gente que en el estado de Utah todavía existe la pena de muerte", declaró.

Trump ordenó que las banderas fueran izadas a media asta en los edificios del gobierno federal hasta el domingo, una muestra de lo importante que era este activista para el mandatario de 79 años.

Muchos consideran que la influencia de Kirk en el voto de los jóvenes fue un actor en las elecciones presidenciales de 2024 ganadas por Trump.

Kirk cofundó en 2012 Turning Point USA para promover entre los jóvenes sus posturas conservadoras y su elocuencia lo convirtió en un portavoz que era entrevistado frecuentemente en televisión.

Además, Kirk utilizó su enorme audiencia en Instagram y YouTube para expresar su apoyo a las políticas antiinmigración, la defensa del cristianismo y el derecho a portar armas.

El anuncio de su muerte a bala conmocionó a la clase política en Estados Unidos, tanto a los republicanos en el poder, como a la oposición demócrata.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pidió por el "descanso eterno" de Kirk, mientras que el senador y líder de la mayoría republicana, John Thune, dijo estar "horrorizado".

Las principales figuras de la izquierda también condenaron el ataque.

"No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. Esto debe parar ahora", escribió en X el expresidente demócrata Joe Biden.

El gobernador de California, Gavin Newsom, quien debatió con Kirk en su pódcast, calificó el ataque de "repugnante, vil y censurable", y la exvicepresidenta Kamala Harris condenó "la violencia política".

El asesinato de Kirk se produce tres meses después de que un hombre matara a tiros en su casa en Minnesota a una legisladora demócrata de la cámara estatal ya su marido.

