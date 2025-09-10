¡Solo rezaron! Padres de Oregón le negaron atención médica a su recién nacido

Taylor y Blair Edwards, residentes de Oregón, Estados Unidos, fueron condenados a 30 días de prisión y cinco años de libertad condicional tras la muerte de su hijo recién nacido, Hayden, luego de que optaron por orar y ungirlo con aceite de oliva en lugar de buscar atención médica.

La pareja pertenece a la Iglesia Seguidores de Cristo, conocida por rechazar la atención profesional y confiar exclusivamente en la oración y “rituales de curación por fe”. Ambos se declararon culpables de maltrato infantil en primer grado, según informó el condado de Clackamas.

El bebé, nacido en junio de 2023, dejó de alimentarse a las 36 horas de vida y comenzó a presentar dificultad respiratoria y labios azulados. En lugar de acudir a un médico, los familiares realizaron un ritual de oración y unción con aceite, tras lo cual Hayden falleció. La causa de muerte fue encefalopatía bilirrubínica aguda por hiperbilirrubinemia, una condición tratable con atención médica oportuna.

Además de cumplir prisión, los Edwards deberán garantizar que sus cuatro hijos sobrevivientes reciban atención médica adecuada, incluyendo chequeos regulares con pediatras acreditados y seguro médico.

Blair Edwards declaró ante el tribunal: “La muerte de nuestro hermoso Hayden nos enseñó que la atención médica es vital. Pedimos a los miembros de nuestra iglesia que busquen intervención médica para sus hijos”.

Desde 2008, seis miembros de esta congregación han sido procesados por no brindar atención médica a sus hijos, incluyendo el caso de Neil Beagley, un adolescente que murió tras recibir únicamente “sanación por fe”.

Mira la programación en Red Uno Play