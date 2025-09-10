Persecución policial terminó dentro de un local durante el partido Bolivia vs. Brasil

En horas de la noche, efectivos policiales protagonizaron una intensa persecución de varios jóvenes que, según reportes, habrían participado en riñas en las inmediaciones de la plaza de las Banderas, en Cochabamba.

Los sospechosos huyeron hasta un local del Prado, donde decenas de personas se encontraban observando el partido entre Bolivia y Brasil. Al intentar detenerlos, los policías se encontraron con la resistencia y molestia de los presentes, quienes impidieron la intervención, obligando a los uniformados a retirarse temporalmente.

Minutos después, con el refuerzo de más efectivos, la policía ingresó al establecimiento y localizó a los jóvenes escondidos en los baños. Todos fueron trasladados a dependencias policiales con fines investigativos.

El hecho generó alarma entre los asistentes al partido y deja en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en la zona durante eventos públicos.

