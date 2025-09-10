TEMAS DE HOY:
Persecución policial Maltrato animal en Cochabamba Fisioterapeuta

30ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Persecución policial terminó dentro de un local durante el partido Bolivia vs. Brasil

Los sospechosos huyeron hasta un local del Prado, donde decenas de personas se encontraban observando el partido de la selección.

Ligia Portillo

10/09/2025 10:52

Persecución policial terminó dentro de un local durante el partido Bolivia vs. Brasil. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

En horas de la noche, efectivos policiales protagonizaron una intensa persecución de varios jóvenes que, según reportes, habrían participado en riñas en las inmediaciones de la plaza de las Banderas, en Cochabamba.

Los sospechosos huyeron hasta un local del Prado, donde decenas de personas se encontraban observando el partido entre Bolivia y Brasil. Al intentar detenerlos, los policías se encontraron con la resistencia y molestia de los presentes, quienes impidieron la intervención, obligando a los uniformados a retirarse temporalmente.

Minutos después, con el refuerzo de más efectivos, la policía ingresó al establecimiento y localizó a los jóvenes escondidos en los baños. Todos fueron trasladados a dependencias policiales con fines investigativos.

El hecho generó alarma entre los asistentes al partido y deja en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en la zona durante eventos públicos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD