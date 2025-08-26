TEMAS DE HOY:
¡De película! Robó un auto, se detuvo a cargar gasolina y aún así logró escapar

Cámaras aéreas captaron al fugitivo deteniéndose a cargar gasolina y mirando directamente al lente antes de continuar la persecución.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/08/2025 9:53

Estados Unidos

Un insólito momento se vivió en las calles de Los Ángeles, cuando el conductor de un vehículo reportado como robado se detuvo tranquilamente a cargar gasolina en medio de una persecución policial a alta velocidad.

El incidente comenzó antes de las 22:00 horas, cuando la policía localizó un sedán Infiniti Q50 azul oscuro que había sido denunciado como robado. El conductor huyó a toda velocidad, alcanzando más de 160 km/h, y maniobrando peligrosamente entre autos, por el arcén y zonas transitadas.

A pesar del seguimiento terrestre y aéreo, la persecución dio un giro inesperado cuando el sospechoso se detuvo a cargar combustible.  En las imágenes se observa al conductor llenar el tanque a toda prisa y luego retomaba la fuga como si nada.

El seguimiento terminó cuando el conductor abandonó el vehículo tras estrellarlo contra un poste de luz, hasta el momento sigue prófugo. 

 

