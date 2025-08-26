Un insólito momento se vivió en las calles de Los Ángeles, cuando el conductor de un vehículo reportado como robado se detuvo tranquilamente a cargar gasolina en medio de una persecución policial a alta velocidad.

El incidente comenzó antes de las 22:00 horas, cuando la policía localizó un sedán Infiniti Q50 azul oscuro que había sido denunciado como robado. El conductor huyó a toda velocidad, alcanzando más de 160 km/h, y maniobrando peligrosamente entre autos, por el arcén y zonas transitadas.

A pesar del seguimiento terrestre y aéreo, la persecución dio un giro inesperado cuando el sospechoso se detuvo a cargar combustible. En las imágenes se observa al conductor llenar el tanque a toda prisa y luego retomaba la fuga como si nada.

El seguimiento terminó cuando el conductor abandonó el vehículo tras estrellarlo contra un poste de luz, hasta el momento sigue prófugo.

Mira la programación en Red Uno Play