Incautan más de 8 mil litros de combustible almacenado ilegalmente en Quillacollo

La ANH, junto a la Policía, desmanteló un taller de chapería y pintura que servía como depósito clandestino de diésel; dos personas fueron aprehendidas.

Ligia Portillo

10/09/2025 10:09

Incautan más de 8 mil litros de combustible almacenado ilegalmente en Quillacollo. Foto: Red Uno
Quillacollo, Cochabamba

En un operativo conjunto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía boliviana intervinieron un taller de chapería y pintura en el municipio de Quillacollo, donde se detectó el almacenamiento ilegal de combustible.

Durante la acción, se incautaron más de 40 turriles de 200 litros cada uno, que contenían diésel oíl, y se arrestó a dos personas presuntamente vinculadas con esta actividad ilícita.

La intervención se enmarca dentro del plan de intensificación de controles que ejecuta la ANH para combatir el desvío, contrabando y almacenamiento ilegal de carburantes, garantizando así un abastecimiento seguro y legal para la población boliviana.

La entidad reguladora reafirmó su compromiso con la seguridad energética del país y señaló que continuará trabajando de manera coordinada con las instituciones competentes, reforzando la fiscalización para proteger los recursos del Estado y prevenir delitos que afecten el mercado legal de combustibles.

