TEMAS DE HOY:
Maltrato animal en Cochabamba Fisioterapeuta Combustible acopiado

30ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Horror en Punata: denuncian que una mujer colgó a un perro de un árbol

Vecinos acusan a la mujer de tener un criadero clandestino y lamentan la falta de intervención de las autoridades pese a las denuncias presentadas meses atrás.

Ligia Portillo

10/09/2025 10:40

Horror en Punata: denuncian que una mujer colgó a un perro de un árbol. Foto: Imagen referencial/Pixabay
Punata, Cochabamba

Escuchar esta nota

Un nuevo caso de crueldad animal ha conmocionado al municipio de Punata, en Cochabamba. Según denunciaron vecinos de la zona, un perro fue cruelmente colgado de un árbol por una mujer, quien presuntamente se dedica a la cría y venta clandestina de mascotas.

Los residentes indicaron que la acusada posee un criadero ilegal y que su conducta ha sido motivo de alerta desde mayo, cuando presentaron denuncias ante la Policía y Zoonosis. Sin embargo, hasta la fecha, señalan que no se ha registrado ninguna intervención por parte de las autoridades competentes.

“Es indignante que pese a nuestras denuncias, nadie haya tomado cartas en el asunto. No podemos permitir que este tipo de maltrato continúe”, declaró un vecino afectado por la situación.

Las autoridades locales aún no se han pronunciado sobre la denuncia, mientras los vecinos piden justicia y medidas inmediatas para proteger a los animales en la zona.

Imágenes sensibles:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD