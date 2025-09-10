Horror en Punata: denuncian que una mujer colgó a un perro de un árbol

Un nuevo caso de crueldad animal ha conmocionado al municipio de Punata, en Cochabamba. Según denunciaron vecinos de la zona, un perro fue cruelmente colgado de un árbol por una mujer, quien presuntamente se dedica a la cría y venta clandestina de mascotas.

Los residentes indicaron que la acusada posee un criadero ilegal y que su conducta ha sido motivo de alerta desde mayo, cuando presentaron denuncias ante la Policía y Zoonosis. Sin embargo, hasta la fecha, señalan que no se ha registrado ninguna intervención por parte de las autoridades competentes.

“Es indignante que pese a nuestras denuncias, nadie haya tomado cartas en el asunto. No podemos permitir que este tipo de maltrato continúe”, declaró un vecino afectado por la situación.

Las autoridades locales aún no se han pronunciado sobre la denuncia, mientras los vecinos piden justicia y medidas inmediatas para proteger a los animales en la zona.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play