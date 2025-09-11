“Mi cuarto estaba en llamas”, dijo la mamá del niño que lucha por su vida tras incendio en Warnes

Un niño de tan solo 1 año y 8 meses se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir graves quemaduras durante un incendio que consumió su vivienda en el municipio de Warnes. El menor permanece intubado en observación, con quemaduras severas en sus piernas y complicaciones por la inhalación de humo.

La madre del niño, Pamela Ayala, relató con angustia que el siniestro ocurrió mientras ella había salido por unos minutos a dejar a su hija al colegio, como lo hace cada mañana.

“Salí en la mañana a dejar a mi hija al colegio y dejé a mi bebé durmiendo. Fui a la tienda y mi jefa me llamó diciendo que mi cuarto se estaba incendiando. Cuando llegué, mi hijo ya estaba muy mal”, contó con la voz entrecortada.

El pequeño fue llevado de urgencia directamente a quirófano, donde los médicos lograron estabilizarlo, pero su estado sigue siendo crítico. Su hermano mayor también sufrió quemaduras, aunque de menor gravedad y ya se encuentra en tratamiento con cremas.

La familia, que perdió gran parte de sus pertenencias en el incendio, pide ayuda a la población para costear los gastos médicos y la recuperación del menor. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 774-82941.

