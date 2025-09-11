TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Mi cuarto estaba en llamas”, dijo la mamá del niño que lucha por su vida tras incendio en Warnes

El pequeño fue llevado de urgencia directamente al quirófano, donde los médicos lograron estabilizarlo, pero su estado sigue siendo crítico.

Ligia Portillo

11/09/2025 6:40

“Mi cuarto estaba en llamas”, dijo la mamá del niño que lucha por su vida tras incendio en Warnes. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Un niño de tan solo 1 año y 8 meses se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir graves quemaduras durante un incendio que consumió su vivienda en el municipio de Warnes. El menor permanece intubado en observación, con quemaduras severas en sus piernas y complicaciones por la inhalación de humo.

La madre del niño, Pamela Ayala, relató con angustia que el siniestro ocurrió mientras ella había salido por unos minutos a dejar a su hija al colegio, como lo hace cada mañana.

“Salí en la mañana a dejar a mi hija al colegio y dejé a mi bebé durmiendo. Fui a la tienda y mi jefa me llamó diciendo que mi cuarto se estaba incendiando. Cuando llegué, mi hijo ya estaba muy mal”, contó con la voz entrecortada.

El pequeño fue llevado de urgencia directamente a quirófano, donde los médicos lograron estabilizarlo, pero su estado sigue siendo crítico. Su hermano mayor también sufrió quemaduras, aunque de menor gravedad y ya se encuentra en tratamiento con cremas.

La familia, que perdió gran parte de sus pertenencias en el incendio, pide ayuda a la población para costear los gastos médicos y la recuperación del menor. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 774-82941.

 

