Policial

VIDEO: Un grito desesperado frustró secuestro en pleno centro de Cochabamba

La rápida reacción de la víctima y el apoyo de los vecinos evitaron que dos sujetos la secuestraran en pleno centro de Cochabamba.

Ligia Portillo

11/09/2025 7:49

VIDEO: Un grito desesperado frustró secuestro en pleno centro de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Cochabamba vivió una noche de terror este martes 9 de septiembre, cuando cámaras de seguridad captaron lo que sería un intento de secuestro en pleno centro de la ciudad. El hecho ocurrió cerca de la medianoche, a las 23:20, en la intersección de las calles Nataniel Aguirre e Ismael Montes.

En las imágenes se observa a una mujer caminando por la acera cuando, de manera repentina, un vehículo se detiene a su lado. Dos hombres descienden e intentan interceptarla, pero la víctima logra escapar corriendo y pide auxilio. Los presuntos secuestradores la siguen brevemente antes de regresar al automóvil y huir del lugar.

 

“Si la señora no gritaba, iba a pasar a mayores. Gracias a su reacción y al apoyo de los vecinos, los sujetos escaparon”, relató un vecino de la zona, quien aseguró que la presencia policial es mínima pese a que una estación de la EPI-6 está ubicada a pocas cuadras del lugar.

Los vecinos expresaron su indignación y exigieron a las autoridades mayor patrullaje, recordando que en varias ocasiones ya habían solicitado reforzar la seguridad. “Hemos tenido reuniones, incluso llegamos a bloquear, pero hasta ahora no hay resultados”, reclamó otro residente.

La Policía ya fue alertada del hecho y se espera que en las próximas horas brinde un informe oficial. 

 

