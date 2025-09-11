Santa Cruz sin Sudamericana: Cainco lamenta el impacto en sector turístico y de servicios

Mediante un comunicado publicado este jueves, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) y Santa Cruz Convention & Visitors Bureau expresaron su pesar por haber perdido la posibilidad de ser sede de la Copa Sudamericana de Fútbol.

Señalaron que este hecho significa un daño para el turismo y sectores de servicios que iban a ser activados en este evento internacional.

“Lamentamos profundamente la noticia de que Santa Cruz de la Sierra ya no será sede de la final de la Copa Sudamericana de Fútbol. Este hecho representa un daño para el sector turístico y de servicios, que realizó grandes esfuerzos y trabajó con dedicación para posicionar a nuestra ciudad como anfitriona de este evento de talla internacional”, se lee en un fragmento del comunicado.

Así mismo, señalaron que, pese a esa determinación, la convicción por consolidarse como un destino competitivo y atractivo para la región continuará, para albergar grandes encuentros

“Sin embargo, este revés no disminuye nuestra convicción. Santa Cruz seguirá consolidándose como un destino competitivo y atractivo para la realización de grandes encuentros deportivos, culturales, corporativos y de negocios. Contamos con capacidad instalada de primer nivel, una oferta hotelera, gastronómica, turística diversa, precios competitivos y una serie de ventajas que nos colocan en el mapa de las ciudades con potencial para albergar eventos de esta naturaleza”, agrega el comunicado.

En el documento, la Cainco señaló también que renueva su compromiso de trabajar con más fuerza y unidad para seguir proyectando a Santa Cruz como un centro de integración, oportunidades y desarrollo, y señalaron que están convencidos de que cada paso, reforzará la determinación de todo lo que la ciudad puede ofrecer.

